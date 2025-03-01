İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı
Spor

Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 yendi

AA1 Mart 2025 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Berk Kurtulmuş,

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 7, Hakan Sayılı 11, Thomas Akyazılı 15, Gallinat 13, Muhsin Yaşar 5, Efe Ergi Tırpancı 9, Hollins 10, Yalın Yıldız 2, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel

Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Plavsic 4, Needham 12, Yiğit Arslan 20, Sleva 12, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 13, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 45-43

3. Periyot: 63- 69

Diskalifiye: 34.41 Needham (Beşiktaş Fibabanka)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.