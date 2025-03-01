Beşiktaş Fibabanka son çeyrekte kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 yendi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Berk Kurtulmuş,
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 7, Hakan Sayılı 11, Thomas Akyazılı 15, Gallinat 13, Muhsin Yaşar 5, Efe Ergi Tırpancı 9, Hollins 10, Yalın Yıldız 2, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel
Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Plavsic 4, Needham 12, Yiğit Arslan 20, Sleva 12, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 13, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 2
1. Periyot: 27-19
Devre: 45-43
3. Periyot: 63- 69
Diskalifiye: 34.41 Needham (Beşiktaş Fibabanka)