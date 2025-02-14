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Spor

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası'nda finalde

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63 mağlup etti ve finale yükseldi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası'nda finalde
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ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63 mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonucun ardından 13 yıl sonra organizasyonda finale yükseldi. Siyah-beyazlıların rakibi Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçının ardından belli olacak.

Karşılaşmaya Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başlayan Beşiktaş Fibabanka, Conor Morgan'ın üç sayılık basketiyle 7. dakikada 9-0'lık seri yakaladı: 6-14. Periyodun devamında savunmada başarılı bir performans gösteren siyah-beyazlılar, rakibine fazla basket şansı vermedi ve ilk çeyreği 12-23 önde bitirdi.

İkinci periyodun başlamasıyla tempoyı artıran Mersinspor, özellikle Pako Cruz ve Justin Cobbs'un yeniden oyuna girmesiyle hücumda daha etkin oynamaya başladı. Pako Cruz, David Efianayi ve Isaiah Pineiro'yla dış atıştan isabetler bulan Mersin temsilcisi, 19. dakikada Abodunrin Gabriel Olaseni'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 4'e kadar indirdi: 33-37. Bu sayıdan hemen sonra Beşiktaş Fibabanka, Berk İbrahim Uğurlu'nun turnikeden bulduğu basketle farkı 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın bu periyodunda başka basket olmadı ve Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 39-33 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, periyodun başında Berk Uğurlu'nun bulduğu üç sayılık basketle farkı 9'a çıkardı: 33-42. Bu sayıdan sonra Mersinspor, Abodunrin Gabriel Olaseni ve Pako Cruz ve Isaiah Pineiro ile birçok kez serbest atış şansı buldu. Mersin temsilcisi, Justin Cobbs'un 28. dakikadaki serbest atış isabetleriyle farkı 3'e kadar indirdi: 50-53. Bu dakikadan sonra siyah-beyazlılar, Kyle Allman ile bulduğu basketlerle arayı açtı. Canberk Kuş'un da son saniyede attığı üç sayılık basketle aradaki fark 5'e indi son çeyreğe Beşiktaş'ın 60-55 üstünlüğüyle gidildi.

Öte yandan Mersinspor'da Evaldas Kairys, ilk yarının başlarında Derek Needham ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş Fibabanka, son çeyrekte hücumda etkili bir performans sergiledi ve 38. dakikada Jonah Mathews'ın üç sayılık basketiyle farkı 20'ye kadar çıkardı: 63-83. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Beşiktaş, maçı 83-63 kazandı.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Mersinspor: Cobbs 16, Cruz 5, Efianayi 5, Emre Tanışan, Olaseni 12, Canberk Kuş 12, Pineiro 11, Kairys 2, Kartal Özmızrak

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 8, Mathews 18, Sleva 15, Terry 4, Allman 10, Yiğit Arslan 6, Plavsic 3, Morgan 8, Kerem Konan

1. Periyot: 12-23

Devre: 33-39

3. Periyot: 55-60

Beş faulle çıkan: 31.44 Terry (Beşiktaş Fibabanka)

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