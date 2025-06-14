İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes final bileti peşinde
Spor

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes final bileti peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride durum 2-2 ve kazanan takım finale çıkacak.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes final bileti peşinde
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.