Beşiktaş, Filip Helander'i gündemine aldı
Defans için arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine Filip Helander ismi geldi.
İskoç basınında yer alan haberde, Bologna forması giyen 26 yaşındaki savunmacı için Glasgow Rangers’ın tek rakibinin Siyah-Beyazlılar olduğu yazıldı.
İki kulübün İsveçli stoper için karşı karşıya geldiği ve Beşiktaş’ın Helander’ı kadrosuna katmayı çok istediği haberde yer aldı.
Fanatik
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