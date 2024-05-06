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Spor

Beşiktaş, final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini almak için MKE Ankaragücü maçına çıkmaya hazırlanıyor.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, final için sahaya çıkıyor
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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