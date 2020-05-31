31 Mayıs 2020 Pazar 19:46 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 19:46

Islak imzalar atıldığında siyah beyazlılar büyük bir gelire kavuşacak. Beşiktaş, mevcut forma göğüs sponsorluk gelirini neredeyse ikiye katlayacak. Ajansspor'un haberine göre, iddia edilen rakam yıllık 30 milyon lira!

Beşiktaş, bu sezon Vodafone'dan yıllık 18 milyon lira alıyor. Bu durumda yeni anlaşmayla birlikte siyah beyazlılar gelirlerini 12 milyon lira artıracak.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANIYOR



Peki ezeli rakipler mevcut forma göğüs sponsorluğundan ne kazanıyor? Liderlik Galatasaray'da. Sarı kırmızılılar yıllık 36 milyon lira kazanıyor. Ancak Cimbom bu tutara hem Terra Pizza, hem de THY ile ulaştı. Kulübün Şampiyonlar Ligi maçlarında göğüs sponsorluğunu THY üstlenmişti.

Gelirde ikinci sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertliler AVIS'ten bu yıl 35 milyon lira kazanıyor. Trabzonspor ise Vestel'den yıllık 22 milyon lira elde ediyor. Bu tutar Trabzonspor için önceki yıllara göre rekor düzeyinde bir para.

