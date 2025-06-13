Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 2025/26 SEZONU İÇ SAHA FORMASI

BEŞİKTAŞ'IN 2025/26 SEZONU DEPLASMAN FORMASI

BEŞİKTAŞ'IN 2025/26 SEZONU ÜÇÜNCÜ FORMASI