Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'dan Nana Ampomah ile ilgileniyor

10 Haziran 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:24

Alman basınında yer alan haberlere göre; yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Fortuna Düsseldorf Başkanı Robert Schafer, kadrodaki birçok oyuncuyu gözden çıkardı. Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Nana Ampomah'ın, teknik direktör Uwe Rösler'in raporu sonrasında gözden çıkarılanlar arasında olduğu vurgulandı.



TRANSFER BEDELİ 4 MİLYON EURO



4 milyon euro bonservisle alınan ve sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Nana Ampomah için uygun bir bonservis bedeli belirleneceği ve Beşiktaş'ın bu bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde transferin noktalanabileceği bilgisi verildi.

24 yaşındaki Ganalı sol kanat Nana Ampomah, sezon başında Waasland-Beveren'den Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Ampomah, bu sezon 16 maçta 709 dakika süre aldı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.