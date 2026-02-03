Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için Belçika ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Hyeon-gyu Oh'u 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Güney Koreli yıldızın saat 13.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.