3 Şubat 2026 Salı
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Beşiktaş forvetini buldu! Yeni golcü İstanbul yolunda
Spor

Beşiktaş forvetini buldu! Yeni golcü İstanbul yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattı için Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Güney Koreli golcünün 15 milyon avro karşılığında İstanbul'a gelerek kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

3 Şubat 2026 Salı 21:49
Beşiktaş forvetini buldu! Yeni golcü İstanbul yolunda
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için Belçika ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Hyeon-gyu Oh'u 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Güney Koreli yıldızın saat 13.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

  • Hyeon-gyu Oh transferi
  • Beşiktaş forvet hattı
  • Güney Koreli golcü

