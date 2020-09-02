Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:03 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 19:17

Beşiktaş savunma hattına İspanyol oyuncu Francisco Montero'yu transfer etti. Siyah-beyazlılar Atletico Madrid ile 1 yıllık kiralık konusunda anlaşma sağladı. 1.85 boyunda, 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi. Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:



Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK