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Spor

Beşiktaş futbolcuları Formula 1 favorilerini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

AA13 Kasım 2020 Cuma 23:41 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 23:41
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Kulübün Twitter hesabında "Tekrar Türkiye'ye hoş geldin F1" başlığıyla yer alan paylaşımda, futbol takımı oyuncuları Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Utku Yuvakuran, yarışta favori gördükleri isimleri açıkladı.

De Souza, Mercedes'ten Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ı favori görürken, Atiba Hutchinson ise Red Bull pilotlarından Taylandlı Alexander Albon'ın kazanacağını söyledi.

Siyah-beyazlı oyuncu Ghezzal, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc'in kazanacağını iddia ederken, Utku Yuvakuran da Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'i favori gösterdi.

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