Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 86-73 kazandı.
KULÜP REKORU
Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Beşiktaş GAİN, ligde 10. galibiyetine ulaşırken, Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini aldı.Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 10'da 10 yaparak kulüp rekoru kırdı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,
Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8
Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,
1. Periyot: 15-18
Devre: 34- 44
3. Periyot: 55-65