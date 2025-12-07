İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Beşiktaş GAİN, 10'da 10 yaptı! Siyah beyazlılar kulüp rekoru kırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte kulüp rekoru kırdı.

7 Aralık 2025 Pazar 18:19
Beşiktaş GAİN, 10'da 10 yaptı! Siyah beyazlılar kulüp rekoru kırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 86-73 kazandı.

KULÜP REKORU

Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Beşiktaş GAİN, ligde 10. galibiyetine ulaşırken, Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 10'da 10 yaparak kulüp rekoru kırdı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,

Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8

Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,

1. Periyot: 15-18

Devre: 34- 44

3. Periyot: 55-65

