  • Beşiktaş GAIN, Bahçeşehir Koleji karşısında galip geldi
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN, mücadeleyi 87-80 kazandı.

Beşiktaş GAİN, son 11 gün içinde Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynadığı 3 maçın hepsini kazandı.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş, toplamda 22. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji, 7. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta TOFAŞ deplasmanına gidecek. Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı konuk edecek.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Lemar 13, Anthony Brown 8, Thomas 8, Zizic 26, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 7, Canberk Kuş, Vitto Brown

Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 2, Furkan Haltalı 7, Flynn 12, Cavanaugh 15, Ford 3, İsmet Akpınar 8, Williams, Göktuğ Baş 8, Hale 10

1. Periyot: 22-12

Devre: 47-40

3. Periyot: 68-60

5 faulle çıkan: 38.22 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

