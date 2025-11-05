İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Beşiktaş GAİN, deplasmanda mağlup

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında konuk olduğu Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 82-79 mağlup oldu.

Salon: Moraca

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Leandro Lezcano (Arjantin), Christian Theis (Almanya)

Buducnost VOLI: Sulaimon 20, Slavkovic, Tanaskovic 7, Ferrell 13, Boutsiele 8, Mays 4, Thompson 6, Morgan 12, Kovliar 4, Bouteille 8, Jovanovic

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Dotson 14, Morgan 2, Anthony Brown 15, Zizic 8, Kamagate 4, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Vitto Brown 13

1. Periyot: 21-26

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-61

