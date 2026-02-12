İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta grubu lider tamamladı

Buducnost'un sahasında Bourg Bresse'yi mağlup etmesinin ardından Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta gurubu lider tamamlayan takım oldu.

12 Şubat 2026 Perşembe 01:47
EuroCup 18. hafta maçında Buducnost, sahasında Bourg Bresse'yi mağlup etti ve bu sonuç sonrasında Beşiktaş GAİN, grubunu lider tamamladı.

EuroCup 18. hafta karşılaşmasında Buducnost, sahasında Bourg Bresse'yi konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini Buducnost, 27-11 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de 25-20'lik üstünlük sağlayan Buducnost, devre arasına 52-31 önde gitti.

Üöçüncü çeyrekte Bourg Bresse, 30-21'lik üstünlük sağlasa da son bölüme Buducnost'un 73-61 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte dengeli bir oyun olurken Buducnost, Bourg Bresse'yi 96-84 mağlup etti.

Buducnost, Bourg Bresse'yi mağlup edince Beşiktaş Gain, EuroCup'ta grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

