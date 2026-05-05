İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2231
  • EURO
    52,9497
  • ALTIN
    6631.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı: Petkimspor'a geçit yok
Spor

Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı: Petkimspor'a geçit yok

Beşiktaş GAİN, erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 20:04 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN evinde rahat kazandı: Petkimspor'a geçit yok
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-69 yendi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers

1. Periyot: 23-21

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

  • beşiktaş gain
  • petkimspor
  • basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.