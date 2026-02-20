İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8358
  • EURO
    51,7656
  • ALTIN
    7146.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN finale yükseldi! Kartal'dan kritik zafer
Spor

Beşiktaş GAİN finale yükseldi! Kartal'dan kritik zafer

Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Siyah-beyazlıların rakibi Fenerbahçe Beko–Türk Telekom eşleşmesinin galibi olacak.

AA20 Şubat 2026 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN finale yükseldi! Kartal'dan kritik zafer
ABONE OL

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-69

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom müsabakasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

Morgan'ın üç sayılık basketleriyle maça başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Anadolu Efes'in pota altından ürettiği basketlere dış atışlarla karşılık vermeyi sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğini ikinci periyotta artıran Beşiktaş, pota altından skor üretti. Sertaç Şanlı ile peş peşe sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, 16. dakikayı 39-31 önde bitirdi. Anadolu Efes, Beşiktaş'a savunmada karşılık vermekte zorlanırken siyah-beyazlılar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketleriyle hücumda temposunu artırdı. Beşiktaş, savunmada hiçbir varlık gösteremeyen rakibi karşısında soyunma odasına 14 sayılık avantajla 53-39 üstün girdi.

Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle, 24. dakikada önce farkı 5 sayıya düşürdü: 58-53. Beşiktaş, rakibini bu çeyrekte savunmada durduramadı. Hücumda temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Ercan Osmani'nin pota altından attığı basketle 27. dakikada öne geçti: 62-63. Bu periyotta kalan sürede skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Beşiktaş, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği Sertaç Şanlı'nın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle 71-69 önde kapattı.

Son çeyrek başabaş bir oyuna sahne oldu. Periyodun ilk bölümü, Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilirken Beşiktaş, 36. dakikada eşitliği yakaladı: 78-78. Bu çeyrekte de skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken son bölümde Mathews ve Sertaç Şanlı ile kritik üç sayılık basketler üreten siyah-beyazlılar, maçı 91-82 kazanarak finale çıktı.

Beşiktaş, bu galibiyetle geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.