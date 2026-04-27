İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0328
  • EURO
    52,9531
  • ALTIN
    6814.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş GAİN, Fransa deplasmanında

BKT Avrupa Kupası final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN yarın Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Fransa deplasmanında
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası
  • Cosea JL Bourg

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.