İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7678
  • EURO
    51,7113
  • ALTIN
    7033.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN, kupada Dörtlü Final'e yükseldi
Spor

Beşiktaş GAİN, kupada Dörtlü Final'e yükseldi

Beşiktaş GAİN, Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu TOFAŞ'ı 100-91 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, kupada Dörtlü Final'e yükseldi
ABONE OL

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4

Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4

1. Periyot: 30-23

Devre: 53-48

3. Periyot: 70-77

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.