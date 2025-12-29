Beşiktaş GAİN lige damga vurdu

Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor.

Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, maçların son bölümlerindeki performansıyla da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynanacak derbi maçta kazanarak seriyi sürdürmenin peşinde.

LİGDE NAMAĞLUP LİDER

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda kaybetmedi.

Sezona oldukça iyi başlayan siyah-beyazlılar, ligde 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Beşiktaş, son olarak dün İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi. Üst üste 13. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı.

JONAH MATHEWS "BÜYÜK" OYNUYOR

Beşiktaş GAİN'de ABD'li şutör oyun kurucu Jonah Mathews, ligde gösterdiği performansla takımını sırtlıyor.

Süper Lig'de Aliağa Petkimspor karşısında dün attığı son saniye üçlüğüyle takımına galibiyeti getiren Mathews, bu sezon ligde tüm maçlarda forma giydi.

ABD'li basketbolcu, ligde 16,08 sayı, 2,23 ribaunt, 2,77 asist ortalamalarıyla boy gösterdi.

27 yaşındaki oyuncu, ligde son iki haftada TOFAŞ ve Aliağa Petkimspor karşısında son topları kullanarak takımına galibiyeti getirdi.

ALİMPİJEVİC YÖNETİMİNDE TARİH YAZILIYOR

Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kırdığı kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu her hafta geliştiriyor.

Siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonuna ait olan 7 maçlık galibiyet rekorunu her geçen maç yukarıya çekiyor.

Dusan Alimpijevic'in öğrencileri Aliağa Petkimspor'u da yenerek bu sayıyı 13'e yükseltti.

DÖRT MAÇI İKİNCİ YARILARDA ÇEVİRDİ

Beşiktaş, ligde 4 maçta üstünlüğü karşılaşmaların ikinci yarılarında sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon karşılaşmaların son bölümlerini özellikle Jonah Mathews ile etkili oynayarak galibiyetlere uzandı.

Ligin 7. haftasında Anadolu Efes karşısında devreye ve 3. çeyreğe geride giren Beşiktaş, karşılaşmayı 78-69 kazanmayı başardı. Süper Lig'de 9. haftada Glint Manisa Basket önünde soyunma odasına 44-32 mağlup giden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibini durdurdu ve maçı 79-65 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı konuk ettiği maçta ilk yarıyı 35-33 geride tamamlayan Beşiktaş, Jonah Mathews'ün 12 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 73-72 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ligde dün Aliağa Petkimspor karşısında devreye ve 3. periyoda yenik giren siyah-beyazlı ekip, son saniyede yine Mathews'ün dış atış isabetiyle karşılaşmayı 75-72 kazandı.

BU SEZON 26 MAÇTA 21 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda 26 maça çıktı.

Basketbol Süper Ligi'nde 13, BKT Avrupa Kupası'nda 12 ve Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 26 maça çıkan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 21 galibiyet aldı.

Beşiktaş, bu maçlarda 5 kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.