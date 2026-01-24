İSTANBUL 12°C / 8°C
  Beşiktaş GAİN, Mersinspor'u farklı mağlup etti
Spor

Beşiktaş GAİN, Mersinspor'u farklı mağlup etti

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında konuk ettiği Mersinspor'u 84-59 mağlup etti.

24 Ocak 2026 Cumartesi 21:14
Beşiktaş GAİN, Mersinspor'u farklı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Mersinspor'u 84-59 yendi.

Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan siyah-beyazlı takım, ligdeki 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Anthony Brown 6, Kamagate 13, Vitto Brown 8, Thomas 9, Emir Adıgüzel, Lemar 6, Yiğit Arslan 10, Sertaç Şanlı 2

Mersinspor: Olaseni 7, March 24, Leon Apaydın, Cowan 1, White 7, Cobbs 3, Kartal Özmızrak 3, Koray Çekici, Cruz 6, Ergi Tırpancı 2, Chassang 6

1. Periyot: 22-16

Devre: 41-28

3. Periyot: 60-41

  • Beşiktaş Basketbol
  • Türkiye Sigorta Ligi
  • Mersinspor maçı

