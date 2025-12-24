İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8379
  • EURO
    50,8645
  • ALTIN
    6175.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz deplasmanında kaybetti
Spor

Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz deplasmanında kaybetti

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda deplasmanda Beşiktaş GAİN, son bölümde farkı kapatmasına rağmen Niners Chemnitz'e 97-95 mağlup oldu ve gruptaki 4. yenilgisini aldı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz deplasmanında kaybetti
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında konuk olduğu Alman kulübü Niners Chemnitz'e 97-95 yenildi.

Ev sahibi ekip, Chemnitz kentindeki Messe Chemnitz Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23, ilk yarısını ise 53-44 önde bitirdi.

Son 10 dakikaya 8 sayılık (77-69) üstünlükle giren Niners Chemnitz, farkın kapanmasına engel olamasa da maçı 97-95 kazanmayı başardı.

Niners Chemnitz'de Sow, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Zizic 23 sayı, 10 ribaunt, Vitto Brown ve Mathews 20'şer sayıyla oynadı.

Siyah-beyazlılar grupta peş peşe 2'nci, toplam 4. mağlubiyetini yaşadı. Niners Chemnitz ise 6. galibiyetini aldı.

  • Beşiktaş GAİN
  • Niners Chemnitz
  • BKT Avrupa Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.