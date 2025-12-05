İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN, Panionios'u farklı mağlup etti
Spor

Beşiktaş GAİN, Panionios'u farklı mağlup etti

BKT Avrupa Kupası'nda Panionios'u ağırlayan Beşiktaş GAİN, 101-83'lük skorla sahadan galip ayrılarak üst üste üçüncü, toplamda yedinci galibiyetini elde etti.

AA5 Aralık 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Panionios'u farklı mağlup etti
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panionios'u 101-83 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki konuk takım ise 8. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5

Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas

1. Periyot: 27-20

DEVRE: 55-46

3. Periyot: 73-70

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.