Beşiktaş GAİN, Panionios'u farklı mağlup etti

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panionios'u 101-83 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki konuk takım ise 8. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5

Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas

1. Periyot: 27-20

DEVRE: 55-46

3. Periyot: 73-70