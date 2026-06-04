Beşiktaş GAİN sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücaadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNDE
Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 82-79 kazanmıştı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.