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Spor

Beşiktaş GAİN sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni sahasında ağırlayacak.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücaadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNDE

Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 82-79 kazanmıştı.

Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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