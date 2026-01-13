İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1565
  • EURO
    50,3145
  • ALTIN
    6398.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş GAİN, daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen milli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 19:45 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Takımı, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce de Beşiktaş forması giyen tecrübeli pivotu yeniden kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Beşiktaş GAİN Takımımız, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, daha önce de formamızı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

2016/17 ile 2017/18 sezonlarında siyah-beyaz formamızla mücadele eden ve 2016/17 sezonunda final serisi oynayan takımımızın önemli parçalarından biri olan Sertaç Şanlı, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball forması giydi.

Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.