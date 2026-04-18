Beşiktaş GAIN, TOFAŞ'ı 98 sayıyla geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste beşinci, toplamda ise 23. galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 16, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Sadık Kabaca 19, Besson 22, Özgür Cengiz 9, Emirhan Serbest 1, Furkan Korkmaz 8

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 10, Lemar 11, Thomas 10, Zicic 14, Mathews 9, Dotson 11, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2, Brown 17

1. Periyot: 25-29

Devre: 39-51

3. Periyot: 69-71