28 Ocak 2026 Çarşamba
Spor

Beşiktaş GAİN, Trento'da kayıp

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Dolomiti Energia'ya 87-74 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini yaşadı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.

Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.

