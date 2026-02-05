İSTANBUL 14°C / 11°C
Spor

Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Türk Telekom'u 91-81 mağlup eden Beşiktaş GAİN, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

5 Şubat 2026 Perşembe 00:36
Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi
BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Türk Telekom'u 91-81 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla ilk iki sırayı da garantileyen siyah-beyazlılar, 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde bitirirken Beşiktaş GAİN, ikinci periyotta üstünlüğü eline aldı ve devre arasına 43-38 üstün girdi.

İkinci yarıyada üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, final periyoduna 68-60 önde gitti. Müsabakanın son çeyreği çekişmeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı da 91-81 kazandı.

Türk Telekom karşısında ikili averajı da elde eden siyah-beyazlılar, organizasyonda sahasında 9'da 9 yapmayı başardı. Türk Telekom da deplasmanda 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Gentian Cici (Arnavutluk), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 6, Mathews 12, Lemar 12, Morgan 7, Zizic 12, Dotson 22, Anthony Brown 7, Thomas 6, Kamagate 1, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan 6

Türk Telekom: Smith 19, Doğuş Özdemiroğlu 5, Trifunovic 8, Bankston 4, Usher 9, Devoe 8, Alexander 16, Simonovic, Allman 12, Ata Kahraman, Berkan Durmaz

1. Periyot: 19-23

Devre: 43-38

3. Periyot: 68-60

