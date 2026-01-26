İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Beşiktaş GAİN yarın İtalya deplasmanında

BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energi ile karşılaşacak.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.

Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede zyer alıyor.

Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GAİN'İN İTALYAN EKİBİNE MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası
  • Dolomiti Energia

Popüler Haberler
