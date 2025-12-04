Beşiktaş GAİN yarın sahasında Panionios'u konuk edecek

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 9. haftasında yarın Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3. sırada bulunuyor. 1 galibiyet, 7 yenilgisi bulunan Yunan ekibi ise grubun son basamağında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip son maçında deplasmanda Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti. Panionios ise evinde Lietkabelis'e 79-72 yenildi.