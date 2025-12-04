İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4629
  • EURO
    49,6964
  • ALTIN
    5721.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN yarın sahasında Panionios'u konuk edecek
Spor

Beşiktaş GAİN yarın sahasında Panionios'u konuk edecek

BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında Beşiktaş GAİN yarın Yunan ekibi Panionios'u sahasında ağırlayacak.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN yarın sahasında Panionios'u konuk edecek
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 9. haftasında yarın Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3. sırada bulunuyor. 1 galibiyet, 7 yenilgisi bulunan Yunan ekibi ise grubun son basamağında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip son maçında deplasmanda Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti. Panionios ise evinde Lietkabelis'e 79-72 yenildi.

  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası
  • Panionios

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.