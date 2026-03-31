  • Beşiktaş GAİN'de Emir Adıgüzel ameliyat edildi
Spor

Beşiktaş GAİN'de Emir Adıgüzel ameliyat edildi

Beşiktaş GAİN oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon süreci başladı.

AA31 Mart 2026 Salı 00:03
Beşiktaş GAİN'de Emir Adıgüzel ameliyat edildi
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Emir Adıgüzel'e, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen artroskopik menisküs onarımı sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Emir Adıgüzel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

  • beşiktaş gain
  • emir adıgüzel
  • basketbol

