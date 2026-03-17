  • Beşiktaş GAİN'de hedef yarı final! Rakip Dolomiti Energia
Beşiktaş GAİN'de hedef yarı final! Rakip Dolomiti Energia

BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş GAİN yarın sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip maçı kazanması halinde yarı finale yükselecek.

AA17 Mart 2026 Salı 09:17 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile mücadele edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale doğrudan adını yazdırdı.

B Grubu'ndaki maçların 11'ini kazanan, 7'sini kaybeden İtalyan ekibi ise 5. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Dolomiti Energia, bu turda Umana Reyer'i 94-90 yenerek tur atladı.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar İstanbul'da 97-83 kazanırken İtalya'daki karşılaşmadan ise Dolomiti Energia ise 87-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) maçının galibiyle karşılaşacak.

