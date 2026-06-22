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Spor

Beşiktaş GAİN'de Yiğit Arslan'a veda edildi

Beşiktaş GAİN, üç sezondur takımda yer alan ve kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN'de Yiğit Arslan'a veda edildi
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Yiğit Arslan'a yayımladığı mesajla veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada milli basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terletirken kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Arslan'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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