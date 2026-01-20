İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Beşiktaş GAİN'in rakibi Buducnost VOLI

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. hafta maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

20 Ocak 2026 Salı 09:53
Beşiktaş GAİN'in rakibi Buducnost VOLI
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı ekip, 10 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda 15. haftaya ikinci sırada girdi.

BKT Avrupa Kupası'nda yaptığı 14 müsabakanın 9'unu kazanan ve 5'inden yenilgiyle ayrılan Buducnost VOLI ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, normal sezonun ilk yarısında Karadağ'da oynanan mücadelede sahadan 82-79 mağlup ayrılmıştı.

  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası
  • Buducnost VOLI

