İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8093
  • EURO
    50,2723
  • ALTIN
    6074.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş GAİN'in rakibi NINERS Chemnitz
Spor

Beşiktaş GAİN'in rakibi NINERS Chemnitz

BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN'in rakibi NINERS Chemnitz
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında yarın Alman ekibi NINERS Chemnitz'e konuk olacak.

Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2. sırada haftaya başladı.

Almanya temsilcisi ise çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle averajla 6. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu London Lions'a uzatmalarda 98-96 mağlup olmuştu.

  • NINERS Chemnitz
  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.