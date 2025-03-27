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Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 100'den fazla ülkede yayınlanacak
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Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN SPORTS'ta ekranlara gelecek. Derbi heyecanı, gün boyunca beIN SPORTS ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yayıncı kuruluşun 100 kişilik prodüksiyon ekibi, 25 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ve 2 motosiklet kamerasıyla futbolseverler, derbinin her anına kesintisiz tanıklık edecek. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odası görüntülerine ve santraya kadar özel çekimlerle, 25 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

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