Milli takım arasının ardından Süper Lig bir derbi karşılaşmasına sahne olacak. Galatasaray, Dolmabahçe'den galip gelip zirve yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise rakibini mağlup ederek bir gövde gösterisi yapmanın peşinde. AKŞAM oynanacak bu zorlu karşılaşma öncesinde, iki takımın bu sezon attıkları ve yedikleri gollerin dakikalarını analiz ettik. Galatasaray, bu sezon hükmen kazandığı Adana Demirspor maçını istatistiklere dahil etmediğimizde 66 gol atma başarısı gösterdi. Bu gollerin 34'ünü ilk yarıda kaydetti. Cim-Bom, ilk 30 dakikada toplam 24 gol sevinci yaşadı. 46-60 dakikaları arasında ise Aslan, tam 15 kez ağları sarsmasını bildi.

BJK'DAN UZATMALARDA 10 GOL

Beşiktaş, bu sezon ligdeki maçlarda 39 gol atabildi. İlk yarıda 23 gol, ikinci yarıda ise 16 gol attı. Siyah-Beyazlılar'ın en etkili olduğu dakika aralıkları 31-45. Kartal, bu dakikalar içinde tam 10 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, bu sezon uzatma dakikalarında toplam 10 gol buldu. İlk yarının uzatmalarında 4 gol atan Siyah-Beyazlılar, 90+'dan sonra ise tam 6 gol sevinci yaşadı. Kartal, ikinci yarıda bulduğu 16 golün 6'sını uzatma dakikalarında elde etti.

YEDİĞİ 27 GOLÜN 18'İ 2. YARIDA

Kalesinde toplam 27 gol gören G.Saray, bu gollerin 18'ini 2. yarıda yedi. Beşiktaş'ın skor üretme konusunda en etkili olduğu 31-45 dakikalar arasında Sarı-Kırmızılılar, kalesinde sadece 2 gol gördü. Cim-Bom, 90+'dan sonra kalesinde 4 gole engel olamadı. Beşiktaş kalesinde 26 gol gördü. Kartal, her iki devrede de 13 gole engel olamadı. G.Saray'ın etkili olduğu ilk 30 dakikada Siyah-Beyazlılar 8 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar'ın 15 gol bulduğu 46-60 dakikalar arasında ise Beşiktaş sadece 2 kez kalesini koruyamadı.