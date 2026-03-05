Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un performansları da ön plana çıkacak.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Önemli müsabaka öncesinde AA muhabiri, Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un derbi istatistiklerini değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY'A KARŞI KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile ligde 5 maç yapan Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

SERGEN YALÇIN'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı süreçte Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 2 kez kazandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktrlüğünde Fenerbahçe ile ligde 4 kez karşılaşan Yalçın'ın bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, bu müsabakalarda 9 kez ağları sarsarken 7 gol yedi.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 9 gole engel olamadı.



BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray teknik adamlığı görevinde Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 7 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsarken 3 golü kalesinde gördü.

TEKNİK ADAMLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI KARNELERİ

İki teknik direktörün toplamdaki lig karşılaşmalarında ise Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile birlikte Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarının teknik direktörü olarak Okan Buruk'un karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 mağlubiyet ve 16 gol sevinci yaşadı.



Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Yalçın'ın ekipleri karşısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 kez fileleri havalandırdı.