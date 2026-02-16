İSTANBUL 20°C / 12°C
16 Şubat 2026 Pazartesi
  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı. İşte detaylar...

16 Şubat 2026 Pazartesi 17:11
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıkladı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta programı şöyle:

24. hafta

27 Şubat Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

25. hafta

7 Mart Cumartesi

16.00 Rams Başakşehir - Göztepe

20.00 Beşiktaş - Galatasaray

8 Mart Pazar

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği

20.00 Kayserispor - Trabzonspor

