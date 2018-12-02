Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle şifresiz kanallar Az TV (İdman TV) Beşiktaş Galatasaray izle canlı skor

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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin oynayacağı karşılaşma 2 Aralık Pazar günü oynanacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam saat 20:00'da başlayacak olan dev derbinin muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano, Feghouli, Onyekuru, Eren

DERBİDE GÖZLER KALECİLERDE

Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'nin Liverpool takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius ile sarı-kırmızılılarda 8. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide göstereceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

KARİUS 2. KEZ DERBİDE

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Galatasaray'a karşı forma giymesi durumunda Türkiye'de ikinci kez bir derbide sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla ligin 6. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadele etti.

Karius, derbide oynaması durumunda ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.

KARİUS, 13 MAÇTA GÖREV ALDI

Karius, bu sezon 13 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

Alman file bekçisi, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada süre aldı.

Süper Lig'deki 9 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karius, 1 maçta kalesini gole kapatırken, 8 karşılaşmada toplam 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve 9 gole engel olamadı.

MUESLERA'NIN 38. DERBİSİ

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 37 derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 36 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 16'sı Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 17 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

MUSLERA, 19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi karşılaşmada da görev yaptı.

Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı ekiple 13 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında kaleyi korudu.

Galatasaray'ın 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi aldığı Süper Lig'de 15 gol engel olamayan Muslera, 5 mücadelede kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan Muslera, kalesinde 5 gol gördü. 32 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 2'sinde meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel oldu.

Muslera, ayrıca sezon başında Akhisarspor ile yapılan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdikten sonra penaltılarda 6-5 kaybedilen TFF Süper Kupa maçında da kaleyi korudu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN 24. DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün yapılan Tottenham-Inter karşılaşmasını yöneten Çakır'ı derbide görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 23 derbide düdük çaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, bu sezon ilk kez derbi yönetecek.

MHK, bu sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Fırat Aydınus'u tercih etmişti.

Çakır, son olarak 25 Şubat 2018'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide görev almıştı. Geçen sezonun 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş, 3-1 kazanmıştı.

7 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.

Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

2 KIRMIZI, 33 SARI KART GÖSTERDİ

42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.

İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY 344. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 344. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 343 müsabakada sarı-kırmızılıların 121’e 109’luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle elde ettiği 21 puan ve averajla dördüncü sırada yer alıyor.

344. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 343 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 121 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 109 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 482 golüne Beşiktaş 451 ile karşılık verdi.

BU SEZONKİ MAÇLAR

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, bu sezon şu ana kadar TFF Süper Kupa ve 8 lig maçına çıktı.

Son iki haftada maç yönetmeyen Çakır, Galatasaray'ın, Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa ve bir lig maçında görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'yı penaltılar sonucunda rakibine kaptırırken, ligde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Çakır, bu sezon Beşiktaş'ın da tek lig maçında düdük çalarken, siyah-beyazlılar deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.