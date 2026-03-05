İSTANBUL 13°C / 6°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Spor

Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

5 Mart 2026 Perşembe 10:08
Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa, saat 12.00'de ise genel satışa sunulacak" denildi.

İşte bilet fiyatları:

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1.Kategori: 12.000 TL

2.Kategori: 11.000 TL

3.Kategori: 9.750 TL

4.Kategori: 7.500 TL

5.Kategori: 6.500 TL

6.Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7.Kategori: 2.500 TL

8.Kategori: 2.250 TL

Popüler Haberler
