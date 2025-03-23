Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak biletler, 25 Mart Salı günü yine aynı saatte genel satışa çıkacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Loca 152: 30 bin lira

Loca 162: 30 bin lira

VIP 100: 22 bin 500 lira

VIP 101-126: 20 bin lira

Doğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 lira

Batı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 lira

Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 lira

Batı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 lira

Doğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 lira

Batı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 lira

Batı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 lira

Batı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 lira

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 lira

Güney Alt Tüm Bloklar: 1150 lira

Güney Üst Tüm Bloklar: 1100 lira

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 lira

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira

Öte yandan, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet alabileceği, 29 Mart 2023'ten itibaren Galatasaray logolu kartlarını iptal eden taraftarların müsabakaya bilet satın alamayacağı aktarıldı.

Ayrıca bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahiplerinin ise biletlerini transfer edemeyeceği bildirildi.