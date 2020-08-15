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Spor

Beşiktaş, Galatasaray ve Avrupa... Son karar Mensah'ın

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah'ın transferinde siyah beyazlılar bir adım önde... Ancak son kararı Avrupa'dan da teklifler alan Ganalı orta saha verecek.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:21
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Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile anlaştı. Galatasaray’ın önce 1.3 milyon Euro’ya kiralayıp, sezon sonu beğenilmesi durumunda satın alma teklifi karşısında Mensah’ı bonservisle alma önerisi, Beşiktaş’ı transferde avantajlı konuma getirdi.

3 MiLYON EURO UZUN VADEDE ÖDENECEK

Beşiktaş’ın ‘uzun vadeli’ 3 milyon euroluk teklifini kabul eden Berna Gözbaşı, son kararı Mensah’ın vereceğini söyledi. Gözbaşı, “Son haftalarda Mensah’ın kafası karışık. Çünkü sadece Türkiye değil Avrupa’dan da bir çok takımın transfer listesinde. Kararı kendisine bıraktık” dedi.

ELNENY iÇiN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon kiralık oynattığı Elneny’yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

Hürriyet

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