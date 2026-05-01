  • Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...

BEYZA NUR YILMAZ1 Mayıs 2026 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği 90 dakikada Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Yasin, Asllani, Cengiz, Salih, Orkun, Jota, Mustafa.

Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

