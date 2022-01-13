Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:40

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardıdan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Önder Karaveli, Gaziantep FK maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan.

