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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

AA9 Mart 2025 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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