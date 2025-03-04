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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına bugün başladı.

IHA4 Mart 2025 Salı 15:17 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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