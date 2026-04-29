Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

