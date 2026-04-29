Beşiktaş, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.