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Spor

Beşiktaş, Gaziantep maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Gaziantep'i konuk edecek Beşiktaş, bir günlük aradan sonra hazırlıklarına başladı.

AA04 Mart 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:36
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, koşu ve açma-germe çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile süren antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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