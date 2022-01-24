Beşiktaş, genç isimler için yeni sözleşme çalışmalarına başladı

24 Ocak 2022 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:19

Beşiktaş, iç transferde 3 genç futbolcusu için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile sözleşme yenilemek üzere görüşmelere başladı.

5'ER YILIK KONTRAT HAZIRLIĞI

Beşiktaş, sözleşmeleri 2023 yılında bitecek 3 futbolcuyla da 5'er yıllık kontrat yapmak istiyor.

3 İSMİN PERFORMANSI

Siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, bu sezon 27 maçta kaleyi korudu. 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise 21 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise 7 maçta görev aldı.