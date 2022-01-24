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Spor

Beşiktaş, genç isimler için yeni sözleşme çalışmalarına başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

24 Ocak 2022 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:19
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Beşiktaş, iç transferde 3 genç futbolcusu için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile sözleşme yenilemek üzere görüşmelere başladı.

5'ER YILIK KONTRAT HAZIRLIĞI

Beşiktaş, sözleşmeleri 2023 yılında bitecek 3 futbolcuyla da 5'er yıllık kontrat yapmak istiyor.

3 İSMİN PERFORMANSI

Siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, bu sezon 27 maçta kaleyi korudu. 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise 21 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise 7 maçta görev aldı.

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